Radar za koji ne postoje nevidljivi avioni

MOSKVA - U Mordoviji je počeo sa radom novi OTH radar Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije "Kontejner".

"Ovaj sistem može da detektuje 'nevidljive' avione na udaljenosti od 3.000 kilometara", izjavio je glavni konstruktor radarske stanice Mihail Petrov.

"Avioni napravljeni uz pomoć stelt tehnologije za nas nisu nevidljivi. Mi ih svejedno vidimo, pratimo i nalazimo na granicama na oko 3.000 kilometara", istakao je Petrov, prenosi "Sputnjik".

On je objasnio da prijemna antena nove radarske stanice detektuje signal koji se vraća iz Evrope, zemalja Persijskog zaliva, Kine, Kazahstana i tako dalje. Signal se emituje iz centra za emitovanje na nekoliko desetina kilometara od radara. Nova stanica primjenjuje princip odbijanja signala od jonosfere.

"U svijetu takve stanice ne postoje. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska razvijaju takva sredstva, a Kina aktivno radi na tome. Postoje modeli u Australiji. Ali takva struktura, sa tako moćnim softverskim i algoritamskim kompleksom, takvih sredstava nema na svijetu", naveo je glavni konstruktor.

On je dodao da je jedan od najsloženijih zadataka koji oprema kompleksa rješava prilikom obrade signala - izdvajanje ciljeva kao što su bombarderi, krstareće rakete, avijacija sa nosača aviona, na pozadini zemljine površine i smetnji. Sistem može da prati i pojedinačne ciljeve, na primjer, tako male kao što su civilni avioni "Cesna".

