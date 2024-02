Radnik “kopao” nos pa obrisao ruku o tijesto za picu, stiglo izvinjenje (VIDEO)

“Domino Pica” se izvinila nakon što je video snimak na kome se vidi zaposleni kako “čačka” nos i briše ruku o tijesto postao viralan.

Video je snimljen u ogranku lanca Amagasaki u prefekturi Hjogo u Japanu i objavljen na sajtu foruma Bakusai, prenio je Skaj njuz.

Na njemu se vidi zaposleni, koji nosi Domino uniformu i plave rukavice, kako mijesi tijesto i razgovara sa osobom iza kamere.

Oni zatim dodiruju lice i izgleda stavljaju prst u nos - prije nego što ga obrišu o tijesto ispred sebe.

A Domino's store in Japan closed after a video went viral. It showed an employee picking his nose and pretending to wipe it on pizza dough. Domino's posted an apology. They said the dough was thrown out before being used. All the dough at the store was thrown away too. pic.twitter.com/cGXR8Pwgsa