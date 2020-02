Radnik pivare dobio otkaz, pa pobio sedmoro ljudi

U jednoj pivari u Milvokiju došlo do pucnjave. Lokalni mediji javljaju kako je došlo do pucnjave u zgradi Molson Korsa u kojoj je ubijeno sedam osoba, prenose mediji.

Kako javlja ABC, muškarac koji je pucao po pivari je bivši radnik. Kako su im otkrili izvori iz policije, muškarac je otpušten tokom dana, a onda se vratio u pivaru s pištoljem.

Upucao je najmanje osam osoba, čije stanje policija nije otkrila, a napadač je mrtav. Nije precizirano da li ga je upucala policija ili se sam ubio.

Active Shooter at MillerCoors In Milwaukee. Witnesses say an employee who was fired this morning, opened fire & there are multiple casualties. Scene remains active & all are ask to avoid the area. Sending Prayers #ActiveShooter #MillerCoors#Milwaukeepic.twitter.com/UGSYXfbhfg