Radnik poginuo na aerodromu, "progutao" ga motor

Aerodromski radnik koji je bio angažovan u aviokompaniji Delta Airlines poginuo je nakon što je uvučen u motor na pisti međunarodnog aerodroma San Antonio. Službe hitne pomoći reagovale su na incident u petak uveče oko 22.25 časova.

Nacionalni odbor za bezbjednost u saobraćaju (NTSB) potvrdio je da je član zemaljske posade aviokompanije poginuo nakon što je ušao u motor aviona Delta Airlinesa. Agencija je opisala da je radnika 'progutao' motor.

Avion je ostao na kapiji do sjledećeg jutra, a letovi na aerodromu su odloženi. Vlasti istražuju smrt člana zemaljske posade aviokompanije.

„Delta let 1111 je vozio do kapije, sa jednim upaljenim motorom u to vreme, a radnik je uvučen u taj motor u 22.25“, navodi se u saopštenju NTSB-a.

Zaposleni je radio za kompaniju sa kojom Delta Airlines ima ugovore za pružanje podrške operacijama zemaljskog opsluživanja. U subotu je objavljeno saopštenje koje glasi:

„Slomljeno nam je srce i tugujemo zbog gubitka života člana porodice avijatičara u San Antoniju. Naša srca i puna podrška su uz njihovu porodicu, prijatelje i voljene tokom ovog teškog vremena".

Zvaničnici aerodroma u San Antoniju rekli su da su "ožalošćeni" smrću radnika, prenosi Dejli mejl.

„Na tlu na Međunarodnom aerodromu San Antonio dogodila se nesreća koja je rezultirala smrtnim ishodom jednog člana zemaljske posade aviokompanije“, navodi se u saopštenju.

Nadležni u Unifi Aviation kažu da 'tragični incident' nije povezan sa bezbjednosnim procedurama.

„Iz naše početne istrage, ovaj incident nije bio povezan sa operativnim procesima, bezbjednosnim procedurama i politikom Unifija. Iz poštovanja prema preminulom, nećemo deliti nikakve dodatne informacije".

Ovo je najnoviji incident koji se dogodio na tlu jednog američkog aerodroma u posljednjih godinu dana. Podružnica American Airlinesa kažnjena je sa 15.000 dolara zbog smrti radnika zemaljske posade koji je bio usisan u motor jednog od njenih aviona. Kortni Edvards (34) je 'progutana u motor' na regionalnom aerodromu Montgomeri u Alabami u novogodišnjoj noći.

Foto: Facebook

Majka troje dece bila je na rampi na kojoj je bio parkiran let 3408 American Airlinesa, Embraer E175, prije nego što je umrla.

Pijemont erlajns je kažnjen od strane Uprave za zdravlje i bezbednost na radu nakon što je proglašena odgovornom za kršenje bezbjednosti koje je dovelo do njene smrti. Njen sindikat je objavio saopštenje u kojem se navodi da je Pijemont erlajns proglašen 'krivim za ozbiljan prekršaj'. Federalna uprava za avijaciju istražuje "bliski susret" u Minneapolis-St. Međunarodni aerodrom Pol 14. juna na koji je avion koji je pokušavao da sleti naišao na samo 200 stopa od drugog leta koji se spremao da poleti.

Vlasti kažu da je let American Airlinesa na aerodrom dolazio iz Dalasa u Teksasu u sredu oko 18.30 u isto vrijeme kada se let Delta koji je krenuo za Santa Anu u Kaliforniji pripremao za poletanje.