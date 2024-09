Radnik porijeklom iz BiH “prisvojio” 1909 pari skija, prodavao ih po 50 evra

SALCBURG – U Regionalnom sudu u Salcburgu zakazano je suđenje austrijskom državljaninu (57) porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je tokom rada u jednoj poznatoj fabrici skijaške opreme otuđio 1909 pari skija i još dodatne ski opreme ukupne vrijednosti od skoro 100.000 evra.

Naime, kako prenose austrijski mediji, riječ je o bivšem radniku koji je skije krao više od dvije godine.

Navodno, riječ je o skijama koje su imale feler i trebale su da budu uništene, ali on ih je sve uredno skladištio kod sebe u kući i preprodavao za 50 evra.

Zapravo, upravo on je i bio zadužen za posao uništenja robe sa greško,, ali on to nije radio. U optužnici se navodi da se tereti za 1909 pari skija, te vezova i druge skijaške opreme.

Do podizanja optužnice, uspio je da proda oko 1600 pari skija. Policajci su u njegovoj kući pronašli 309 pari. Navodno, samo jednom bugarskom državljaninu prodao je 600 pari skija za 30.000 evra. I Bugarin će biti optužen za kupovinu robe za koju je znao da je ukradena.

Inače, ovaj radnik je sa “prisvajanjem” skija počeo negdje u avgustu, 2021. godine. Međutim, cijeli slučaj je otkriven u novembru, 2023. godine, dakle, nakon više od dvije godine.

Nakon što je dobio otkaz, sada će pred sudom u Salcburgu odgovarati za počinjeno krivično djelo.

