Radost dječaka koji je izvučen iz ruševina nakon 30 sati (VIDEO)

​Spasilački timovi nastavljaju potragu za preživjelima u Turskoj i Siriji, dok je broj poginulih u razornim zemljotresima premašio 11.700 ljudi.

Mnogo potresnih video snimaka kruži društvenim mrežama, ali jedan osmijeh oduševio je cijeli svijet.

Dječak u Siriji, koji je proveo 30 sati pod ruševinama, oduševio je planetu svojim osmijehom nakon što su ga spasioci izvukli.

Očekuje se da će broj poginulih rasti kako se spasilački napori multinacionalnih spasilačkih timova ubrzavaju usred ledenih i olujnih vremenskih uslova, prenose Novosti.

U Siriji, gdje su zdravstveni sistem i infrastruktura uništeni tokom 12 godina rata, vijesti o broju mrtvih pristižu sporije.

Watch: A Syrian boy's face lights up after being pulled from underneath the rubble of a collapsed building in #Syria's Armanaz.#earthquakehttps://t.co/Yv2HgWXqww pic.twitter.com/LFdEVxizQQ