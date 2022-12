Raketa pala na tlo Bjelorusije, Rusi tvrde da je ukrajinska (FOTO)

MINSK - ​Na društvenim mrežama objavljene su fotografije rakete koja je navodno pala na tlo Belorusije. Nije moguće nezavisno potvrditi autentičnost fotografija, dok ruska strana tvrdi da je ukrajinska.

Bjeloruska agencija "Belta" prenosi da je u pitanju ukrajinska raketa S-300, ali vlasti iz Kijeva još uvek nisu komentarisali ove navode i ne postoje zvanična potvrda da je raketa došla iz Ukrajine.

Raketa je pala u regionu Brest.

Bjeloruska novinarka Hana Liubakova je na Twitteru objavila fotografiju dijelova rakete i da za sada nema potvrde o žrtvama, prenosi "The Guardian".

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties. Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc