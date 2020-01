Raketni napad na američku ambasadu u Bagdadu

BAGDAD - Na američku ambasadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, izvršen je raketni napad, objavio je dopisnik BBC-ija Nafiseh Kohnavard na svom Twitter nalogu.

Mediji javljaju da je jedna raketa eksplodirala na travnatoj površini ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu.

2 rounds rockets attack near #US embassy in #Baghdad landed famous near cross swords

Prema informacijama Rojtersa koji se poziva na policijske izvore, za sada nema podataka o žrtvama, a raketa je definitivno eksplodirala u blizini ambasade.

Ovaj incident desio se nakon niza najava vrha Irana da Amerika može očekivati odmazdu zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija, koje je naredio predsjednik SAD-a Donald Tramp.

​Američki vojni helikopteri viđeni su na nebu iznad Bagdada ubrzo nakon što su se čule eksplozije.

#BREAKING Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq. Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW