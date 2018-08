Raketni napad u Kabulu, gađana i predsjednička palata

KABUL - Nekoliko raketa ispaljeno je na prestonicu Avganistana za vrijeme obraćanja predsjednika te zemlje Ašrafa Ganija, povodom obilježavanja praznika Kurban bajrama, prenose mediji.

Napad se dogodio u devet časova po lokalnom vremenu, a rakete su ispaljene u pravcu predsjedničke palate.

Pogođena je i četvrt gdje se nalaze vladine institucije, ali i mnoge strane ambasade.

Nikakvi detalji se ne navode, a nisu se oglasile ni vlasti o tome da li je bilo povrijeđenih u ovim incidentima.

Nešto kasnije su mediji prenijeli i da su napad izvršili pobunjenici, kao i da je nekolicina njih već likvidirana.

Zvaničnici su prijavili da je najmanje 12 raketa eksplodiralo u toj oblasti, ali stanovnici u toj oblasti su prijavili čak 22 rakete.

#Kabul – dust and smoke rises from PD1, near the Eidgah mosque, as combat helicopter fires on insurgents hideout in Kabul city after massive rocket attack #Afghanistan pic.twitter.com/hHX3MeFSyC