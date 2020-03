Raketni napad u Kabulu, ubijene najmanje 32 osobe

KABUL - Najmanje 32 osobe su poginule, a 55 je povređeno u raketnom napadu na učesnike ceremonije u avganistanskoj prestonici Kabulu, kojoj je prisustvovao i bivši premijer te zemlje Abdula Abdula, koji je pobjegao nepovrijeđen.

Portparol Ministarstva zdravlja Vahidulah Majar izjavio je da su povrijeđeni prebačeni u bolnice u Kabulu, prenio je AP.

Prema riječima portpatrola Ministarstva unutrašnjih poslova Nasrata Rahmija, sve žrtve su civili.

To je prvi veliki napad u Kabulu od kad je u Dohi potpisan sporazum SAD i talibana, javio je Rojters.

Islamska država preuzela je odgovornost za napad.

BREAKING: Daesh claims responsibility for attack in Kabul that killed 32 people and wounded 81. pic.twitter.com/hqLCuWVGbY