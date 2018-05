Raketni napad u Sani, pogođena i predsjednička palata

SANA- Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala je predsjedničku palatu u Sani pri čemu je bilo žrtava, rekli su stanovnici glavnog grada Jemena.

Očevici su naveli da su avioni izveli nekoliko udara na Sanu oko podneva, kao i da su neki od projektila pogodili predsjedničku palatu, u prometnoj trgovačkoj četvrti Tahrir.

Ne zna se da li su u tom trenutku u palati bili lideri šiitskih pobunjenika Huta, koji imaju kontrolu nad glavnim gradom.

Stanovnici su govorili anonimno, zbog straha za bezbjednost.

36 Yemeni civilians were counted so far as casualties of this massacre by US-Saudi war criminals in the most crowded area of Sanaa, at rushing hour!



Pic shows building of one of the presidential offices. In Tahrir downtown, where banks, stores, schools, hospitals were open. pic.twitter.com/begEqlIPZp — Nasser Arrabyee (@narrabyee) May 7, 2018

Slike na društvenim mrežama su prikazivale krvava lica povrijeđenih i dim iznad Sane.

Our children are having their year end exams. They have already missed out a lot on their education. This is happening in Sanaa now as they sit for exams. Imagine if these are your own children, what would you do? Huge explosions and ..fear and anxiety. #Yemen MT @alasaadim pic.twitter.com/GXZVYS8Rzx — Trad American Angel™ (@RightWingAngel) May 7, 2018

Koalicija se u Jemenu bori protiv Hutija da bi vratila na vlast međunarodno priznatu vladu.