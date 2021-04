Raketni napad u blizini američke baze u Iraku

U srijedu naveče je izvršen raketni napad u blizini američke baze na aerodromu Erbil u sjevernom dijelu Iraka, naveli su kurdski bezbjednosni zvaničnici, ali nisu istakli da li u napadu ima žrtava, prenosi Rojters.

Svjedoci su rekli da su vidjeli kako se oblak dima diže iz tog područja.

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci napada, kao i dolazak hitnih službi na mjesto događaja.

Američka vojna baza u blizini međunarodnog aerodroma Erbil u februaru je takođe bila meta napada. Tada je raketa usmrtila neameričkog dobavljača koji radi sa američkom vojskom.

"Nedugo prije raketnog napada u Erbilu, najmanje dvije rakete sletjele su u bazu i blizu baze zapadno od grada u kojoj se nalaze turske snage", rekli su irački bezbjednosni zvaničnici.

US airbase near #Erbil airport comes under rocket attack again. No report on casualties or damage. #Iraqi militia are usually blamed for such attacks which have been on the rise in the wake of 2020 assassination of #Iran top Cmdr Gen. Soleimani & Iraq PMU chief Abu Mihandis. pic.twitter.com/1BnFgjih4U