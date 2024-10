Raste broj mrtvih na Floridi: Usred haosa se posvađali Bajden i Tramp

VAŠINGTON, TAMPA - Broj smrtnih slučajeva povezanih s olujom Milton koja je pogodila Floridu u SAD popeo se na 11, javlja NBC News.

Broj poginulih porastao je s 10 nakon što je drvo palo na vozilo u okrugu Citrus i usmrtilo vozača.

Dva smrtna slučaja prethodno su zabilježena u okrugu Pinelas, tri u okrugu Volusia i pet u okrugu Sen Lusi, od kojih su četiri uzrokovana tornadima.

Za to vrijeme američki predsjednik Džo Bajden u Vašingtonu drži konferenciju za novinare o uraganu Milton.

Tvrdi da će za ponovnu izgradnju pogođenog područja "biti potrebno nekoliko milijardi dolara" kao i da će obnova "trajati dugo".

