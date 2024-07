Raste broj mrtvih u stampedu na vjerskom događaju: Stradalo mnogo žena i djece (VIDEO)

​UTAR PRADEŠ - Najmanje 116 ljudi, među kojima su mnoge žene i djeca, poginulo je u stampedu na hinduističkom vjerskom okupljanju u sjevernoj Indiji u utorak, saopštile su vlasti, što je jedna od najgorih takvih tragedija u zemlji posljednjih godina, prenosi "Reuters".

Stampedo se dogodio u selu u okrugu Hatras u Utar Pradešu, oko 200 km jugoistočno od glavnog grada Nju Delhija, gdje su vlasti saopštile da se hiljade ljudi okupilo po nesnosnoj vrućini kasnog popodneva.

Stampedo je nastao kada je masa vjernika počela da se gura ka bini nakon događaja kako bi dodirnula propovjednika koji je silazio, rekao je Jogi Aditjanat, glavni ministar Utar Pradeša, najnaseljenije indijske države.

Dok uzrok nije bio odmah jasan, administrator okruga Hatras, Ašiš Kumar, sugerisao je da je do stampeda moglo doći "zbog prenatrpanosti u trenutku kada su ljudi pokušavali da napuste mjesto događaja".

Još jedan visoki zvaničnik države, Čaitra V, rekla je za televizijsku kuću "India Today" da su ljudi možda izgubili ravnotežu dok su tražili vodu na vrućini.

"Na jednom mestu je bilo mokro blato gdje su ljudi možda kliznuli. Takođe, zbog vrućine, ljudi su možda krenuli ka mjestu gdje je bila voda, što je takođe moglo izazvati incident", rekla je, dodajući da je 18 ljudi povrijeđeno i smješteno u bolnicu.

Policija je saopštila da je pokrenuta istraga i obećala da će preduzeti mjere protiv bilo koga ko se utvrdi kao odgovoran, dodajući da okupljanje možda bilo veće nego što je bilo dozvoljeno.

"Propusti vlasti će takođe biti istraženi i biće preduzete mjere na osnovu izvještaja koji će biti dostupan u roku od 24 sata", rekao je šef državne policije Prašant Kumar.

Video snimci koje je zabilježila novinska agencija "ANI", u kojoj "Reuters" ima manjinski udio, prikazuju tijela nagomilana na kamionima i raspoređena po vozilima.

Torbe i tašne prekrivene prašinom bile su nagomilane na mjestu događaja, a ljudi su čučali prebirajući po njima kako bi identifikovali svoje stvari.

Mobilni telefoni su takođe bili nagomilani, čekajući da ih vlasnici preuzmu.

Video na društvenim mrežama prikazuje veliku masu ljudi zbijenu u natkrivenom prostoru, kako stoje i slušaju duhovne pjesme dok mašu rukama ka vjerskom vođi koji je sjedio na bini.

Prikazuje i neke žene koje su se držale za bambusove stubove koji su podržavali nadstrešnicu kako bi bolje vidjele preko glava velike mase.

"Reuters" nije mogao odmah da potvrdi autentičnost snimaka sa društvenih mreža.

"Mora da je bilo oko 50.000 ljudi... na kapiji na auto-putu, neki ljudi su išli lijevo, a neki desno, stampedo je nastao u toj konfuziji", rekao je Sureš Čandra, svjedok koji je bio na okupljanju, za lokalne medije.

India after winning World Cup T20 within minutes Modi shared a video and tried to take credit. Today more than 100 Hindu pilgrims have lost their lives in a stampede in Hathras but he is shamelessly continuing his speech in Loksabha . Who is responsible for the deaths of Hindus… pic.twitter.com/9DQwZQtj0j