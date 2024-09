Raste broj poginulih u poplavama: Hirurg se utopio pri povratku s posla (VIDEO)

Broj poginulih u poplavama u centralnoj i istočnoj Evropi popeo se na najmanje 16, dok se još nekoliko ljudi vodi kao nestalo.

Šef češke policije Martin Vondrašek izjavio je za lokalni radio da se žena utopila kod Bruntala, grada s oko 15.000 stanovnika na sjeveroistoku zemlje, dok se još sedam osoba vodi kao nestalo, prenosi Index.hr.

#BREAKING #Poland: Sirens howling #now in the city of #Nysa, Lower Silesia, due to the imminent fear of widespread floodings, after a embankment broke. The Dekada shopping mall in Nysa, located near the main square, was completely flooded The mayor called for urgent evacuation pic.twitter.com/TMyTIGwEHL