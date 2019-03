Raste broj poginulih u prevrtanju trajekta u Mosulu

MOSUL - Broj žrtava prevrtanja trajekta na rijeci Tigar u iračkom gradu Mosulu povećan je na najmanje 72, rekli su bolnički izvori Reutersu.

Većina žrtava su žene i djeca koji nisu znali da plivaju, rekao je šef uprave za civilnu zaštitu grada Mosula Husam Kalil.

Prema nekim informacijama, broj putnika na trajektu bio je dvostruko veći od predviđenog, zbog čega se i prevrnuo.

Na snimcima sa mobilnih telefona vidi se trajekt koji je potonuo u blatnjavu vodu, a ljudi dozivaju u pomoć.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0