Raste broj žrtava nezapamćenih poplava u Australiji

SIDNEJ - Broj poginulih u poplavama na istoku Australije porastao na deset. Vojni helikopteri nastavljaju da spasavaju ljude sa krovova kuća u poplavljenim naseljima.

Deseta žrtva nezapamćenih poplava je žena starosti oko 80 godina koja je pronađena mrtva na jednom poplavljenom imanju, saopštila je lokalna policija, a prenosi agencija Rojters.

Poplavna voda prouzrokovana obilnim kišama koje su počele da padaju još krajem prošle sedmice, potopila je nekoliko gradova i mostova u Kvinslendu i Novom Južnom Velsu.

U ovom trenutku se obilne kiše kreću prema Sidneju, koji je sada u opasnosti od naglih poplava.

"Ovaj prilično snažan vremenski sistem će uskoro doći na centralnu obalu Sidneja i mi već sada osećamo elemente toga", izjavio je australijski premijer Skot Morison tokom konferencije za medije.

Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote opisao je ekstremne vremenske prilike kao nešto što se događa jednom u hiljadu godina, navodeći da su ekipe hitne pomoći izvele više od 1.000 akcija spasavanja u toj državi nakon što su do sada primile 6.000 poziva za pomoć.

Više stotina ljudi je i dalje zaglavljeno u svojim domovima u gradu Lizmor na sjeveru Novog Južnog Velsa, suočavajući se sa najgorim poplavama u istoriji, a postoje izvještaji da su neki od njih proveli noć na krovovima.

Major Stiv Krig je izjavio da se devet osoba i dalje vodi kao nestalo, a 400 spasavanja tek treba da se sprovede.

