Raste broj žrtava poplava, više od 50 mrtvih (FOTO, VIDEO)

MADRID - Broj poginulih u poplavama u španskoj autonomnoj pokrajini Valensiji porastao je na 51, saoštile su regionalne vlasti.

"Prema preliminarnim podacima, broj poginulih je 51. Počinjemo da identifikacijom žrtava", saopšteno je iz Jedinstvenog operativnog koordinacionog centra.

I'm speaking on behalf of South Africans. We stand with the people of Spain in this difficult times DEATH TOLL IN SPANISH FLOODS RISES TO 51 pic.twitter.com/2c09GyHQG9