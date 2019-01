Raste broj žrtava pucanja brane u Brazilu

BRUMADINJO - Broj žrtava pucanja rudarske brane na jugozapadu Brazila povećan je na 58.

Više stotina ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon pucanja brane u području rudnika željezne rude u državi Minas Žerais, na jugozapadu zemlje.

Usljed pucanja brane područje je prelila rijeka mulja, rudarskog otpada i blata. Očekuje se da će broj žrtava biti veći.

Spasioci su tragali cijelu noć za autobusom u kome je veliki broj tijela i kućom u kojoj su najmanje tri žrtve, rekao je portparol vatrogasaca Pedro Aihara novinarima.

Pucanje brane u rudniku Korežo do Feižao /Corrego do Feijao/ dovelo je do potapanja u blatu rudarskih postrojenja i obližnjih kuća u mjestu Brumadinjo.

Aihara je rekao novinarima da će se potraga nastaviti do daljnjeg, iako su šanse da ima živih sve manje kako vrijeme prolazi.