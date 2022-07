Raste broj žrtava pucnjave na paradi u SAD, pronađena puška

ČIKAGO - Najmanje šest osoba je ubijeno, a 24 su ranjene u pucnjavi tokom parade povodom obilježavanja Dana nezavisnosti SAD u predgrađu Čikaga Hajlend parku, saopštili su zvaničnici.

Prema navodima zvaničika, na licu mesta pronađena je puška, prenosi Rojters.

Osumnjičeni je u bjekstvu zbog čega su vlasti apelovale na građane da se sklone na bezbjedno, dodaje En-Bi-Si Čikago.

"Policija traga za osumnjičenim, pronađeni su dokazi o vatrenom oružju", navodi se na lokalnom sajtu Hajlend parka.

Kako navode lokalni mediji, do pucnjave je došlo desetak minuta nakon što je svečanost počela.

Pojedini svjedoci ovog stravičnog događaja navode da su čuli i više od 20 hitaca.

The Illinois State Police is currently assisting Highland Park PD with an active shoot situation that occurred at the Highland Park Parade. The public is advised to avoid the area of Central Ave and 2nd St. in Highland Park.