Raste broj žrtava u Avganistanu, najsmrtonosniji dan od povlačenja SAD

KANDAHAR - Broj žrtava u eksploziji u šiitskoj džamiji u avganistanskom gradu Kandaharu porastao je na 47, dok je 70 ljudi povrijeđeno, saopštio je talibanski zvaničnik.

Eksplozija se dogodila u šiitskoj džamiji tokom molitve.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, prenosi AP.

Ovo je najsmrtonosniji dan u Avganistanu od povlačenja američkih snaga iz te zemlje, navodi agencija.

Lokalni izvještač iz Kandahara izjavio je za Rojters da je vidio trojicu bombaša samoubica, od kojih se jedan raznio na ulazu u džamiju, a dvojica su detonirala eksploziv unutar objekta.

"Situacija je veoma loša. Lokalna bolnica poziva mlade ljude da doniraju krv", rekao je lokalni izvještač.

Fotografije i snimci sa mobilnih telefona koje su okačili novinari na društvenim mrežama pokazali su brojne žrtve napada na okrvavljenom podu džamije Imam Bargah.

