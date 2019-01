Raste broj žrtava u terorističkom napadu u Keniji

​NAJROBI - Najmanje 15 osoba je ubijeno u terorističkom napadu na luksuzni hotel i kompleks u glavnom gradu Kenije, Najrobiju, a među žrtvama su jedan Britanac i jedan Amerikanac identifikovani zahvaljujući ličnim dokumentima pronađenim kod njih, saopštio je policijski zvaničnik.

Među žrtvama je 11 državljana Kenije i dvije osobe čiji identitet nije utvrđen, prenosi Rojters.

U Hitnoj službi rečeno je da je u hotelu, 11 sati od početka napada, i dalje zarobljeno više osoba sa višestrukim povredama, prenosi Rojters i dodaje da je to rečeno tri sata nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kenije saopštio da je zgrada hotela obezbjeđena.

Napad na luksuzni hotel izveli su pripadnici terorističke grupe El-Šabab, blisko povezane sa Al kaidom, koji su bacali bombe na vozila na parkiralištu, a potom ušli u predvorje hotela, gdje se jedan od napadača raznio.

Ljudi su u panici bježali od eksplozija i pucnjave iz vatrenog oružja koje su odjekivale kroz kompleks.

Bezbjednosne snage izvele su veliku grupu žena iz kompleksa, a policajci u civilu su išli od radnje do radnje u kompleksu i izveli desetine drugih ljudi iz kompleksa. Neki koji su izlazili iz zgrade su digli ruke u vis da pokažu da su nenaoružani.

El-Šabab grupa tvrdi da je u napadu ubijeno 47 osoba, a kenijski zvaničnici još nisu zvanično objavili da li su napadači ubijeni, uhapšeni ili su pobjegli, prenosi AP.

Na video snimcima vide se najmanje četiri napadača.

Photos of terrorists behind #RiversideAttack as captured on CCTV #Nairobi #Dusit pic.twitter.com/YBHZquwrJG