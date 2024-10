Raste broj žrtava uragana "Milton", snimljeni zastrašujući prizori (VIDEO)

TALAHASI - Najmanje 16 osoba poginulo je u uraganu "Milton" na Floridi, potvrdili su zvaničnici za CBS. "Milton" je u četvrtak ostavio više od 2,6 miliona potrošača bez struje. Obim štete se još procjenjuje, a uragan je donio poplave.

Uragan "Milton" pogodio je veći dio Floride, a već su raspoređene hiljade jedinica Nacionalne garde, kojima pomažu jedinice iz drugih američkih država, a, između ostalog, treba da obezbijede da 50.000 elektromontera ponovo osposobe elektromrežu širom Floride.

Dijelovi Floride još se oporavljaju od uragana "Helena" koji je prije dvije sedmice pogodio region Zaliva Tampa i region Big Bend na sjeveru države. Uragan "Helena" odnio je najmanje 230 života u šest američkih saveznih država.

Prema pisanju Indexa, dronom su iz vazduha snimljene posljedice uragana Milton u Grove Cityju i Manasota Keyu na Floridi.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF