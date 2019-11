Raste broj žrtava zemljotresa u Albaniji, pronađena tijela dvije djevojčice

TIRANA - Najmanje šestoro ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali koji je pogodio okolinu grada Drač u Albaniji, saopšteno je iz albanskog Ministarstva odbrane.

Najkritičnije je trenutno u Draču, gdje su pronađena dva ženska tijela - djevojćice od 10 i tinejdžerke od 18 godina, javlja albanski medij Exit.al.

Portparol Ministarstva saopštila je da su tijela još dvoje ljudi izvučena iz ruševina zgrade u Draču, gdje je ranije poginula još jedna osoba.

Osim troje poginulih u Draču, dvoje ljudi je poginulo u Tumani, a jedna u Kurbinu.

Albanski ministar zdravlja Ogerta Manastirliu izjavila je da je u zemljotresu povrijeđeno oko 300 ljudi.

Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je poginulo četvoro ljudi.

Predsjednik Albanija Iljir Meta izjavio je da je situacija "veoma dramatična" i da se ulažu svi mogući napori kako bi se ljudi izvukli iz ruševina, javio je AP.

Jutros malo prije 4 sata Albaniju je pogodio snažan zemljottres jačine 6,4 stepena, a serija zemljotresa, nastavila se i tokom jutra, od kojih se poslednji snažniji dogodio se u 7.10, jačine 5,4 stepena po Rihteru.

6 dead, 325 injured and many trapped in rubble after 6.4 #earthquake strikes #Albania #tirana #durres #thumane @LastQuake pic.twitter.com/unlAmJeW8h

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus