Rat o kome se ne govori: Stotine mrtvih, sve počelo na izborima

ADIS ABEBA - Etiopske snage krenule su danas prema glavnom gradu pobunjenog regiona Tigraj, ignorišući međunarodne apele za organizovanje pregovora o okončanju sukoba i negirajući da djeluju protiv bilo koje etničke grupe.

Lokalni vladari pobunjene regije Tigraj saopštili su da se nikada neće predati saveznim trupama.

Tigraj je sada pakao njenim neprijateljima, navela je lokalna vlada u saopštenju.

Savezne trupe već se dvije nedjelje sukobljavaju sa snagama Tigraja, u sukobima u kojima ima na stotine poginulih na obje strane.

Zbog sukoba je oko 30.000 izbjeglica pobjeglo u Sudan.

Premijer Abij Ahmed, koji je pokrenuo ofanzivu da bi obnovio vladavinu zakona u Tigraju, rekao je da će pobjeda doći za nekoliko dana.

Borbe u Tigraju počele su 4. novembra nakon što je premijer pokrenuo vojne operacije kao odgovor na ono što je opisao kao napad lokalnih vlasti na savezne trupe.

Obje strane su se međusobno optuživale za planiranje vojnog sukoba.

