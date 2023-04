Rat u Ukrajini: U iščekivanju kontraofanzive

MOSKVA - Gubernator Sevastopolja Mihail Razvožajev izjavio je danas da je udar dronom uzrok požara u skladištu goriva u toj krimskoj luci.

"Samo jedan dron je uspio da stigne do naftnih rezervoara", napisao je Razvožajev na Telegramu i dodao da je drugi dron oboren, prenosi Rojters.

Prethodno je obavještajni zvaničnik ukrajinske vojske Andrij Jusov izjavio da je više od 10 naftnih rezervoara kapaciteta oko 40.000 tona uništeno u luci Sevastopolj na Krimu. On nije potvrdio da je Ukrajina izvela napad, ali je eksploziju nazvao Božijom kaznom za jučerašnji raketni napad koji su ruske snage izvele na grad Umanj u oblasti Čerkasi.

Volodimir Zelenski najavio je da će se dugo očekivana kontraofanziva dogoditi, ali nije naveo kada.

"Biće kontraofanziva. Spremamo se za to. Desiće se", rekao je on novinarima iz Finske, Danske, Švedske i Norveške, prenosi CNN.

Osnivač ruske paravojne organizacije "Vagner" Jevgenij Prigožin izjavio je danas da je ukrajinska vojska spremna za kontraofanzivu koja će biti pokrenuta do 15. maja. On je ironično rekao da je ukrajinsku vojsku do sada ometalo loše vrijeme ili "možda, neki unutrašnji problemi koje je morala da riješava“, preneo je TASS.

"Njujork tajms" je objavio 25. aprila, pozivajući se na povjerljiva dokumenta Pentagona koja su procurila na internet i podatke američkih obavještajnih službi, da ukrajinske trupe planiraju da pokrenu kontraofanzivu u južnom pravcu sljedećeg meseca.

Američki intelektualac Noam Čomski izjavio je danas da se Rusija u Ukrajini ponaša uzdržano i umjereno. On je u razgovoru za britanski nedjeljnik "New Statesman" uporedio ruski način ratovanja sa američkom invazijom na Irak 2003. godine, i rekao da bi Rusi od Kijeva mogli da naprave mjesto nemoguće za život, kao što su to Amerikanci napravili od Bagdada. Početkom godine, lingvista je u intervjuu za RT upozorio da se svijet klati na ivici provalije zbog povećanog rizika od nuklearnog rata, neuspjeha u rješavanju ekoloških izazova i smanjene sposobnosti za racionalno rješavanje problema.

Inače, ruski osudio je danas 65-godišnju advokaticu Marinu Novikovu zbog njenih objava na društvenim mrežama u kojima osuđuje rat u Ukrajini. Ona je proglašena krivom za širenje lažnih informacija, zbog čega joj je izrečena novčana kazna od milion rubalja (skoro 10.000 funti), piše Skaj njuz.

Novikova je na Telegramu osudila rusku invaziju na Ukrajinu i kritikovala je rusku vladu.

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je od početka ruske invazije na tu zemlju stradalo oko 190.000 ruskih vojnika. Dodaje se da je uništeno skoro 3.700 ruskih tenkova i 308 vojnih aviona. Pored toga, uništeno je i skoro 300 helikoptera i 2.471 dron, navelo je ukrajinsko ministarstvo na Tviteru.