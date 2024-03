Ratni reporter za "Nezavisne" sa Zapadne obale: Napetost je u vazduhu (VIDEO)

RAMALA - Filip Egeljić, ratni reporter iz Novog Grada, trenutno je u Zapadnoj obali, a za "Nezavisne novine" ispričao je kakva je situacija tamo, da li su građani u strahu te da li očekuju da će se sve vratiti u normalu.

On je istakao da je u srijedu, drugi put za 15 dana boravka u Izraelu, u želji da vidi kako je "na drugoj strani", prešao liniju razgraničenja i ušao na Zapadnu obalu, odnosno u Ramalu, administrativni centar Palestinske narodne samouprave.

"To mi je nakon obilaska Vitlejema, drugi ulazak na palestinske teritorije. Ramala je na prvi pogled prenaseljen grad, koji ima 40.000 stanovnika na petnaestak kilometara kvadratnih i jedno je od 165 "ostrva" koje su po Sporazumima iz Osla (1993-1995) ušla u zone A i B, odnosno potpala je pod vlast Palestinske samouprave. U gradu su prisutni svi zapadni brendovi, od kojih bih izdvojio 'Coca-Colu', koja posvuda ima svoje lokale, pa sam u šali konstatovao da ta kompanija dijeli vlast sa palestinskim Fatahom u ovom gradu", objašnjava ovaj ratni reporter.

Prema njegovim riječima, osjeća se napetost u vazduhu, s tim da u samoj Ramali još nije bilo slučajeva ratnih dejstava kao u ostalim palestinskim gradovima.

"Po gradu se mogu uočiti plakati slični onima u Izraelu s likovima stradale djece i natpisom "Mi nismo brojevi". Grad ima i djelimično sekularni karakter, otprilike trećina žena je obučena u evropskom stilu, bez naglašenih vjerskih odjevnih predmeta. Ramala je mirna, za razliku od Dženina, Hebrona, pa i Vitlejema, gdje se neki dan desila eksplozija. Situacija na Zapadnoj obali je takva da se dešavaju sporadični napadi na pripadnike izraelske vojske u vidu zasjeda, eksplozija, pojedinačnih napada, ali nije klasično ratno stanje kao u Pojasu Gaze ili na sjeveru Izraela u jednoj drugoj varijanti", priča Egeljić.

Dodaje da je u razgovoru sa lokalcima koji je teško tekao, jer malo ko govori engleski, opšti zaključak da se osjeti solidarnost sa sunarodnicima u Pojasu Gaze, te da je politička podjela na Hamas i Fatah stavljena u drugi plan.

"U razgovoru sa građanima Ramale vidio sam da oni žele mir, ali da on bude fer, te da pravila ne određuje jedna strana, u ovom slučaju, to je Izrael. Nema straha, već je tu više neka doza solidarnosti sa sunarodnicima. Barem meni, kao stranom novinaru to nisu pokazali", ističe Egeljić.

Ovaj ratni novinar priča da prilikom ulaska u Zapadnu obalu, odnosno Palestinsku narodnu samoupravu, nema nekih pretjeranih kontrola, međutim kada se vraća u Izrael, kontrole su rigorozne.

"Izraelski odbrambeni zid ili izraelska bezbjednosna ograda koja se prostire na oko 700 kilometara i visoka je osam metara između ostalog razdvaja Jerusalim od Ramale. Kada izlaziš, odnosno napuštaš Zapadnu obalu i vraćaš se u Izrael, postoji neka vrsta administrativne linije razgraničenja gdje moraš proći kroz šest do osam gvozdenih vrata. Svojom nesmotrenošću sam se u jednom trenutku doveo u ozbiljnu situaciju, jer su me vojnici na njima svojstven način "zamolili" da se udaljim jer sam pokušao preći razgraničenje na mjestu koje nije predviđeno za pješake", zaključuje razgovor Egeljić.

