Razbijen jevrejski restoran u Londonu (FOTO)

LONDON - Košer restoran u sjevernom Londonu je razbijen, javlja Jewish News, a reagovo je i londonski gradonačelnik Sadik Kan. Na restoranu su razbijena stakla, a na nadvožnjaku koji se nalazi nekoliko desetaka metara dalje napisano je "Sloboda Palestini".

"Nema tolerancije za mržnju u našem gradu. Ostajem u bliskom kontaktu s policijom. Ko god je ovo napravio, osjetiće svu silinu zakona.

Stojim uz londonske jevreje. Danas i uvijek", napisao je Kan. a prenosi Index.

There is no tolerance for hate in our city. I remain in close contact with the Met Police. Whoever did this will face the full force of the law. I stand with Jewish Londoners, today and always. https://t.co/3268bUO6rI