Razgovori Sjeverne Koreje i SAD na nižem nivou 5. oktobra

PJONGJANG - Severna Koreja i SAD dogovorile su se da 5. oktobra održe pregovore na nižem nivou, javila je korejska državna agencija KCNA.

Dvije zemlje su se dogovorile da održe pripremni sastanak dan ranije.

Sjevernokorejska agencija je prenijela saopštenje koje je potpisao zamjenik ministra spoljnih poslova.

Razgovori koji imaju za cilj denuklearizaciju Severne Koreje zastali po poslije drugog samita američkog predsjednika Donalda Trampa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una u Vijetnamu koji je završen bez dogovora, prenosi Reuters.

Dvojica lidera složila su se da ponovo počnu pregovore na radnom nivou, ali nije bilo dogovora oko mogućeg datuma i mjesta susreta.

