Raznesena brana u Donjecku: Voda u selima naglo raste (FOTO)

DONJECK - Brana Ternivska na rezervoaru Kurahovo u Donjeckoj oblasti navodno je dignuta u vazduh u ponedjeljak, prema ruskim i ukrajinskim izvorima.

Najmanje jedan ukrajinski kanal na "Telegramu" je naveo da voda poplavljuje obližnja sela, mada to tek treba da bude potvrđeno fotografijama ili video snimcima, piše "Meduza".

"RBC Ukrajina" prenosi da su ruske trupe granatirale Kurahove u Donjecku ujutro 11. novembra, oko 9.00 po lokalnom vremenu, i da je kao posljedica toga brana u selu Stari Terni na rezervoaru Kurahova uništena. Prema izvorima "Donbas njuza" voda rijeke Vovče je narasla do sada za jedan metar. U selima duž rijeke voda raste, navodi se.

U zavisnosti od stepena štete na brani, postoji rizik od delimičnog plavljenja naselja koja se nalaze nizvodno od rijeke Vovče: Stari Terni, Ulakli, Konstantinopolj, Andrijivka, Oleksijivka, Bohatir, Zeleni Kut, Novoukrajinka i mnoga naselja Dnjepropetrovske oblasti, navodi "RBC Ukrajina".

Russian forces damaged the dam holding the Kurakhove Reservoir in Donetsk Oblast: A high-rise residential building in Kryvyi Rih was hit by a Russian missile; and more. https://t.co/0Fg4nWRGK8