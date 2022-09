Razoran uragan uništava američke gradove: Milioni bez struje, oluja jača

MAJAMI - Snažan uragan Ijan nanio je štetu velikij razmjera i gotovo uništio neke gradove u američkoj saveznoj državi Floridi, a milion ljudi su bez struje.

Stižu i informacije o dvije poginule osobe, rekao je guverner Ron De Santis.

"Nikada nismo vidjeli slične poplave", kazao je DeSantis i naveo da su u oluji neke zone, Kejš Koral i grad Fort Majers, potpuno potopljene i uništene.

Guverner je izjavio da je ovo vjerovatno jedan od pet najrazornijih uragana koji su dosad pogodili Floridu.

Međunarodni aerodrom Tampa nastaviće s komercijalnim letovima od sutra.

Osoblje održavanja i operative pregledalo je aerodrom danas ujutro. Nije zabilježena nikakva ozbiljna šteta.

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY