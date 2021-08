Razoran zemljotres pogodio Haiti: "Užasno nas je strah"

PORT-O-PRENS - Zemljotres jačine 7,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Haiti, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Epicentar zemljotresa bio je osam kilometara od grada Peti Trud Nip, na dubini od 10 kilometara, saopštio je USGS, preneo je Rojters.

Evropsko-mediternaski seizmološki centar, takođe je izvijestio o zemljotresu u tom regionu, ali je naveo da je bio jačine 7,6 stepeni.

Američki sistem upozorenja za cunami izdao je upozorenje za regiju, iako to nije uradio neposredno nakon potresa.

Javljaju da je moguć nalet talasa visokih čak tri metra.

"Broj žrtava je vjerovatno velik, a šteta raširena", javlja Američki geološki zavod.

CNN javlja da ima mrtvih dok agencija France Presse navodi da je potres na Haitiju prozrokovao materijalnu štetu u gradovima Jérémie i Les Cayes, prema fotografijama očevidaca.

Na društvnim mrežama objevljene su fotografije nakon razornog zemljotresa, kao i video snimci.

"UŽASNO NAS JE STRAH"

Potres su osjetili i oni koji su od epicentra bili udaljeni više od 300 kilometara. Naveli su kako su osjetili podrhtavanje, a neki su napisali da im se zatresao krevet.

Stanovnik grada udaljenog 100 kilometara od epicentra je na EMSC-u napisao da je potres trajao jako dugo i da se snažno osjetio.

"Užasno nas je strah. Prošlo je mnogo godina od ovako velikog potresa", rekao je Danile Ross, stanovnik Guantanama.

Razorni zemljotres 2010. razorio Port o Prens

Podsjetimo, 2010. godine Haiti je pogodio razorni zemljotres pretvorivši prestonicu Port o Prens u ruševine za samo nekoliko sekundi.

Samo u prvoj sedmici potresa sahranjeno je oko 70.000 ljudi.

Nađeno je još desetine hiljada žrtava.

Tačna brojka poginulih nije poznata, ali vjeruje se da je stradalo između 100.000 i 316.000 ljudi.

Razorni zemljotres sedmog stepena Rihterove skale pogodio je Haiti 12. januara 2010. godine i podelio zemlju na "prije i poslije".

Prema podacima američkog Geološkog zavoda, zemljotres je trajao manje od 30 sekundi.

Epicentar je tada bio nedaleko od prestonice, tačnije 25 kilometara jugozapadno.

