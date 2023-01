Razoran zemljotres pogodio Indoneziju

Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas region Tanimbar u Indoneziji, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

Zemljoters se dogodio na dubini od 97 kilometara, naveo je EMSC, prenio je Rojters.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

The M7.6 #earthquake #gempa in #Kepulauan Babar #Indonesia hald an hour ago was felt up to 2000km away. Its depth at about 90-100km limits the possibility of significant damage due to shaking. pic.twitter.com/SJIbJcnBaF