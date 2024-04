Razoran zemljotres pogodio Tajvan: Ima poginulih i povrijeđenih (VIDEO)

TAJPEJ - U snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena koji je rano jutros pogodio Tajvan, poginule su najmanje četiri osobe, a više od 50 je povrijeđenih.

Ovo je najjači potres koji je pogodio ovo ostrvo u posljednjih 25, prenose agencije.

Američka geološka služba saopštila je da je epicentar zemljotresa jačine 7,4 stepena bio 18 kilometara južno od tajvanskog grada Hualijen, na dubini od 34,8 kilometara. Tajvanska služba navela je da je jačina zemljotresa bila 7,2 stepena, na dubini od 15,5 kilometara.

BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwanpic.twitter.com/EPbCHgc1Xi — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Upozorenja na cunami izdata su u prvim trenucima posle potresa na Tajvanu, kao i u dijelovima južnog Japana i na Filipinima, ali je opasnost u međuvremenu prošla, saopštio je Pacifički centar za upozorenja na cunami.

Zemljotres je izazvao klizišta a nekoliko zgrada je srušeno, prenose lokalnim mediji.

Na tajvanskim televizijskim stanicama prikazani su snimci nekih porušenih zgrada u Hualijenu. Vatrogasna služba saopštila je da su srušene dve zgrade i da se vjeruje da su ljudi zarobljeni ispod ruševina, prenosi Glas Amerike.

WATCH: Strong earthquake causes landslide in eastern Taiwan pic.twitter.com/SQZFyd7zgj — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

Više od 80.000 domaćinstava je bez struje.

Naknadni potresi - od kojih je jedan bio jačine 6,5 stepeni - osjetili su se i u Tajpeju gde je podzemna željeznica na kratko prestala da radi, ali je kasnije saobraćaj obnovljen. Zemljotres se, prema Rojtersu, osjetio sve do Šangaja.

Japanska meteorološka služba saopštila je prvobitno da je zemljotres bio jačine 7,7 stepeni. Očekivalo se da talasi do tri metra stignu do velikih dijelova japanske jugozapadne obale, ali su samo manji talasi stigli su do nekih ostrva.

Japan je kasnije snizio nivo upozorenja. Na glavnom aerodromu u južnoj japanskom regionu Okinava obustavljeni su svi letovi zbog upozorenja na cunami. Nije bilo izvještaja o šteti u Japanu.

Filipini su takođe izdali upozorenje na cunami, a vlasti su pozvale stanovnike priobalnog područja u 23 pokrajine da se evakuišu.

