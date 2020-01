Razoran zemljotres pogodio Tursku, ima mrtvih

ISTANBUL - Najmanje četiri osobe su poginule u snažnom zemljotresu jačine 6,9 stepeni koji je danas pogodio istok Turske, a osjetio se i u susjednim zemljama.

Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je da su dvije osobe poginule u istočnoj provinciji Elazig i još dve u susjednoj provinciji Malatja, prenio je Rojters.

Epicentar zemljotresa koji je izazvao i materijalnu štetu zabilježen je na dubini od 10 kilometara u provinciji Elazig, oko 550 kilometara istočno od prestonice Ankare, saopštio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Rojters navodi da je zemljotres pogodio zabačenu i relativno rijetko naseljenu oblast, tako da će turskim vlastima biti potrebno nešto više vremena da procjene tačnu štetu koju je načinio.

Državni mediji u susjednoj Siriji i Iranu su izvjestili da se zemljotres mogao osjetiti i u tim zemljama.

Lokalni mediji u Libanu navode da se zemljotres osjetio u Bejrutu i Tripoliju.

Rojters podsjeća da su Tursku u prošlosti pogađali snažni zemljotresi.

Više od 17.000 ljudi poginulo je kada je u avgustu 1999. godine zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio zapadni grad Izmit, oko 90 kilometara jugoistočno od Istanbula.

A 6.8 magnitude earthquake hit Sivrice, a district of #Turkey's eastern city, Elazig Felt in Diyarbakir, Adana, Urfa, Hatay & even in #Syria's Idlib https://t.co/lSOSdEY8XChttps://t.co/JkgZcEJlN8https://t.co/r3YM014AAFhttps://t.co/T74tWdlEsX pic.twitter.com/K7mGlsEhFn