Razoran zemljotres pogodio Tursku, raste broj mrtvih (FOTO/VIDEO)

GAZIJANTEP – Zemljotres magnitude 7,8 pogodio je rano jutros južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regionu, uključujući susjednu Siriju, pokazuju prvi podaci.

Prve izjave zvaničnika u Turskoj i Siriji navode da je broj mrtvih preko 90 i da se broj mrtvih povećava.

U Turskoj su najmanje 76 potvrđena smrtna slučaja.

Preko granice u Siriji, najmanje 42 su poginule, izvijestila je sirijska državna novinska agencija.

Prema američkom seizmološkom zavodu USGS, katastrofalan potres magnitude 7,8 se dogodio u 0417 sati po lokalnom vremenu na dubini od približno 17.9 kilometara.

Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti puno veći jer je potres većinu ljudi zatekao na spavanju.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake pic.twitter.com/utDsxiPNB5