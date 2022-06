Razoran zemljotres u Avganistanu, stotine stradalih

KABUL - Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 150 povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,1 stepen koji je pogodio pokrajinu Paktika, na istoku Avganistana, rekli su za BBC lokalni zvaničnici.

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, ali ima poginulih i u istočnim pokrajinama Nangarhar i Kost.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ljudi na nosilima, ruševine i uništene kuće u Paktiki, prenosi BBC.

Prema izjavi lokalnog zvaničnika, očekuje se da će broj žrtava rasti a zasad je registrovano više od 150 povrijeđenih.

Zemljotresom je pogođeno gusto naseljeno područje na granici Avganistana i Pakistana, a osjetio se u opsegu od 500 kilometara.

#BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night's earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured pic.twitter.com/26cXbDYhqk