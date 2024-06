Razorne oluje haraju Evropom, najmanje pet poginulih, stotine ljudi evakuisano (VIDEO)

U snažnom nevremenu, olujama i obilnim kišama koje su pogodile Švajcarsku, Francusku, Njemačku i Italiju poginulo je najmanje pet ljudi, govore prvi podaci koje su u nedjelju objavile lokalnih vlasti. Troje je izgubilo život kad se na njihov automobil u departmanu Aub, na sjeveroistoku Francuske, u subotu naveče srušilo stablo.

Tri poginule osobe su stare između 70 i 80 godina, a četvrta starija osoba u automobilu je u kritičnom stanju, objavila je policija.

U Švajcarskoj je veliko nevrijeme u kantonu Ticino, na jugoistoku zemlje, odnijelo dva života u odronu zemljišta prouzrokovanog obilnim kišama, potvrdila je policija.

Identifikacija tijela je u toku, a lokalni dnevni list La Regione piše da se radi o turistima iz njemačkog govornog dijela Švajcarske. Tijela poginulih su pronašli spasioci.

Iz kampa u mjestu Mogno, poznatom po ultramodernoj crkvi švajcarskog arhitekta Maria Botte, evakuisano je oko 70 ljudi. Mogno se takođe nalazi u kantonu Ticino.

Dolina Maggia, poznata po svojim ljepotama, odsječena je i njoj nije moguće pristupiti, a stanovnici su ostali bez struje. Veći dio Švajcarske je od subote popodne zahvaćen silovitim olujama i padalinama.

Iz doline Aosta, na sjeveru Italije, stižu dramatične slike izlivenih rijeka i pritoka.

Na zapadu Švajcarske, usljed obilnih kiša i topljenja snijega izlila se Rhona i njezini pritoci. Brojne ceste su zatvorene, više stotina ljudi je evakuisano, objavile su vlasti u Valaisu.

Pitoreskni grad Visp, nedaleko od Zermatta, teško je pogođen olujom i kišama. Ulice tog grada, podno slavnog planinskog vrha Matterhorna, poplavljene su i blatnjave po drugi put, nakon poplave 21. jun .

Vlasti su otkazale sve manifestacije na otvorenom te hiljade navijača nije sinoć moglo proslaviti pobjedu švajcarske fudbalske vrste protiv Italije na Evropskom prvenstvu.

U Njemačkoj je utakmica između Njemačke i Danske morala biti prekinuta zbog jake oluje, obilne kiše i tuče.

Prošli vikend je u olujama u Švajcarskoj poginulo četvero ljudi.

