Reakcija nobelovca koga su probudile komšije da mu kažu lijepe vijesti

Kako smo već pisali, ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su Amerikanci Pol Milgrom i Robert Vilson, sa Univerziteta Stenford.

Nagrađeni su za rad na aukcijskim modelima, kako sa teorijske strane, tako i kada je reč o novim aukcijskim formatima.

Nagrada je vredna oko milion evra, a zasluge idu njima dvojici, najviše zato što su od njihovih izuma koristi imali i prodavci, i kupci, i poreski obveznici iz celog sveta.

Ono što je, međutim, zanimljivo, jeste da jednog od njih, Pola Milgroma, nisu mogli da pronađu da mu jave da je postao Nobelovac, pa su ga komšije, među kojima je drugi dobitnik nagrade, tražile u 2 ujutru.

Vilson mu je, naime, uporno kucao na vrata usred noći, dok ga nije probudio, a onda je rekao: "Hteo bi da znaš za nagradu... Pokušali su da te nađu, ali nisu uspeli. Nisu imali tvoj broj telefona, pa smo im dali", rekao je Vilson zajedno sa suprugom, dok je stajao u mraku ispred Milgromovih vrata.

Milgrom je samo kratko odgovorio: "Vau, ok...".

Obećao je Vilsonovoj ženi da će se javiti na telefon, kada ga budu zvali da mu kažu da je dobio Nobelovu nagradu.

Milgrom je artikulisao opštiju teoriju aukcija koja omogućava aukciju i robe koja ima privatnu vrednost koja se razlikuje od kupca do kupca.

