Reakcije na odluku Borisa Džonsona: Ovo je čin kukavičkog premijera

Nakon što je objavljeno da će britanski premijer Boris Johnson od kraljice zatražiti suspenziju parlamenta, nižu se reakcije opozicionih političara.

Britanska kraljica Elozabeta Druga odobrila je plan premijera Borisa Džonsona da suspenduje parlament, saopštio je Državni savjet Velike Britanije.

To znači da britanski zastupnici vjerovatno neće imati vremena da izglasaju ikakav zakon koji bi spriječio Džonsona i njegovu vladu da realizuju Bregzit, odnosno izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, bez dogovora s Briselom. Među prvim reakcijama ističe se ona konzervativnog zastupnika i protivnika Bregzita u kampanji pred referendum 2016., Dominica Grievea, koji je ovo nazvao "nečuvenim potezom". Upozorio je i da bi to moglo dovesti do glasanja o nepovjerenju vladi. "Vlada će pasti", rekao je Grieve za BBC.

Velika Britanija je jedna od najstarijih parlamentarnih demokratija na svijetu i stoga ne čudi da je ovakav potez Borisa Džonsona izazvao zgražavanje u toj zemlji.

Glavni predstavnik Evropskog parlamenta za Bregzit Gaj Verhofstedt, prozvao je ovaj plan Džonsonove vlade na Tviteru.

"Preuzimanje kontrole' nikad nije izgledalo tako zlokobno. Kao kolega zastupnik, moja solidarnost je s onima koji se bore da se njihovi glasovi čuju. Suzbijanje rasprave o dubokim izborima neće pomoći donijeti stabilnu budućnost odnosa između EU-a i Velike Britanije", napisao je Verhofstedt.

Prvi ministar Velsa, Mark Drejkford, pridružio se zahtjevima za novim referendumom.

"Boris Džonson borio se u referendumskoj kampanji da vrati moć u ruke parlament, a sad želi da kraljica zatvori vrata naše demokratije. Tvrdnje kampanje "Leave" (za napuštanje EU-a) raspadaju se. Vrijeme je da ovo pitanje postavimo narodu", napisao je Drjekford na Tviteru.

"Ovaj potez je skandalozna uvreda našoj demokratiji. Ne smijemo dozvoliti da se to dogodi", napisao je laburist aTom Votson na Tviteru.

"Ovo je čin kukavičkog premijera koji zna da parlamentarni zastupnici nikad ne bi prihvatili njegov Bregzit bez dogovora. Ovo je nečuveno, parlament i narod to neće nikad prihvatiti", napisala je na Tviteru opoziciona zastupnica Karolina Lukas uz hashtag #blockthecoup (zaustavite puč).

(Index.hr)