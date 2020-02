Reakcije na sporazum sa talibanima: Amerikanci potpisali pakt sa đavolom

KABUL - Viktorija Bateman (35), koja je izgubila muža Džejmsa kada su ga godine u Avganistanu upucali talibani, kaže da su Amerikanci potpisali "pakt sa đavolom" nakon što je svijet obišla vijest da će SAD i NATO da povuku sve vojnike iz Avganistana u roku od 14 mjeseci ako talibani ispune svoje obaveze iz sporazuma koji danas potpisuju.

Kako je rekla za Sky News osjećanja su joj pomiješana.

"Sve što može da donese mir u region koji je toliko nestabilan je neverovatno, ali lično mislim da je to pakt sa đavolom. Talibani su formirali Al Kaidu i skrivali njihovog lidera Osamu bin Ladena, koji je razlog zašto su američke i britanske snage uopšte ušle u tu zemlju", navela je ona.

Viktorijin suprug poginuo je 12. juna 2006. godine. Bio je na sastanku sa lokalcima koji je bio u sklopu kampanje kada su na povratku u bazu upali u zamku. Tada je upucan.

"Nikada niste spremni za to, to slama srce, užasno iskustvo. Ne mogu da iskažem šta sam osjećala tog dana. To je promijenilo moj život zauvijek. Napravilo me osobom kakva sam danas, što je vjerovatno jačom, više posvećenom, ali 100 odsto bih dala sve to samo da se on vrati", navodi Bateman.

Kaže da je teško odgovoriti na pitanje da li se rat u Avganistanu isplatio.

"Ja sam izgubila mnogo. Odrekla sam se mnogo toga, a ne vidim da se išta opipljivo vratilo. Nisam sigurna da li je gubitak ijednog života bio vrijedan...", dodaje ona.

Ipak, kaže da bi njen suprug danas vjerovatno bio ponosan na svoj puk i ono što je postignuta, ali i da bi mislio da trupe napuštaju Avganistan prerano.

Gutereš pozdravio sporazum SAD i talibana

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš ocijenio je današnji sporazum SAD i talibana kao značajan pomak ka postizanju trajnog političkog rješenja u Avganistanu, naglasivši da je od presudnog značaja da se u toj zemlji smanji nasilje.

"Generalni sekretar pozdravlja napore da se postigne dugoročno političko rješenje u Avganistanu. Današnji događaji u Dohi i Kabulu pokatelji su da je u tom pogledu postignut značajan napredak", kaže se u saopštenju portparola UN Stefana Dižarika, prenosi Rojters.

Istakao je da Gutereš podržava kontinuirane napore svih strana da se u Avganistanu stvore uslovi za pregovore svi političkih aktera i tako otvori putu ka postizanju prihvatljivog mirovnog rješenja.

(Telegraf.rs)