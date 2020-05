Redovi za besplatne pakete hrane u Ženevi

ŽENEVA - Više od 1.000 ljudi danas je u Ženevi čekalo u redu besplatne pakete hrane, što pokazuje negativne posljedice virusa korona na siromašne slojeve i migrante, čak i u bogatoj Švajcarskoj.

Ljudi su formirali red koji je bio duži od jednog kilometra u blizini mjesta gdje su volonteri dijelili oko 1.500 paketa pomoći. Ljudi su počeli da stižu jutros u 5 časova.

"Na kraju mjeseca moji džepovi su prazni. Moramo da platimo račune, osiguranje, sve. Ovo je dobro, imaćemo hranu za sedam dana, vidjećemo za kasnije", rekla je Ingrid Berala, stanovnik Ženeve iz Nikaragve.

U državi od oko 8,6 miliona ljudi, 660.000 registrovano je kao siromašno 2018. godine, saopštila je humanitarna grupa "Karitas". To se posebno odnosi na samohrane roditelje i one sa niskim obrazovanjem koji ne mogu da nađu novi posao nakon što su jedan izgubili.

Više od 1,1 milion ljudi je na ivici siromaštva, što znači da imaju manje od 60 odsto od prosječne plate koja je 2018. godine bilo oko 6.736 dolara za posao sa punim radnim vremenom.

Švajcarska banka UBS izračunala je da je Ženeva drugi najskuplji grad na svijetu za život porodice, odmah nakon Ciriha. Iako su prosječni prihodi veliki to ne pomaže puno ljudima koji se bore da sastave kraj sa krajem.

"Ljudi su svjesni ovog problema, ali je drugačije ako to vidiš svojim očima", rekla je Silvana Matromateo, šef humanitarne grupe "Ženeva karavan solidarnosti".

Ona je dodala da su im dolazili ljudi plačući i u nevjerici da se to događa u Švajcarskoj.

"Ali, to se dešava i možda je dobro što je pandemija kovida-19 sve to iznijela na vidjelo, jer ćemo moći da preduzmemo mjere i podržimo sve te radnike, budući da su to mahom radnici", naglasila je Matromateo.

Patrik Viland, šef misije "Ljekara bez granica", rekao je da je jedno istraživanje prošle sedmice pokazalo da samo polovina ljudi koji traže hranu nema uredna dokumenta, dok su ostali regulisali svoj status i to su ili Švajcarci ili lica koja traže azil.

"U Ženevi, jednom od najbogatijih gradova na svijetu, uvijek je bilo ljudi koji su veoma teško živjeli, posebno ljudi koji su radili kao pomoć u kući, u poljoprivredi, na gradilištima ili u hotelima. Ti ljudi su sada u posebno teškoj situaciji jer su preko noći ostali bez posla zbog kovida-19", objasnio je Viland.