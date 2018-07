Reklama za naočare snimljena u logoru Jasenovac

BEOGRAD - Australijska kompanija "Valley Eye Wear" koja se bavi prodajom naočara snimila je reklamne fotografije i spotove pored spomenika žrtvama logora Jasenovac, gdje je za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više desetina hiljada Srba, Jevreja i Roma, među kojima je bilo djece, pišu današnje "Večernje novosti".

Predstavljajući novu kolekciju, maneken šeta zavejanom poljanom po tmurnom zimskom danu. Nazire se, kako se navodi, da je ideja marketinškog stručnjaka koji je smislio ovu, u najmanju ruku, degutantnu kampanju, da se kroz naočare koje proizvodi kompanija vidi kroz svaku tamu, pa i ovu monstruoznu koja je progutala na desetine hiljada ljudi koji su umrli u najstrašnijim mukama.

Na profilu kompanije, na mreži "Instagram", pored jedne fotografije navodi se objašnjenje da je snimanje rađeno u Hrvatskoj pored spomenika "u znak sjećanja na stotine hiljada ljudi koji su stradali na ovom mjestu".

Odluka da se logor koristi kao marketinški trik, izazvala je brojne komentare poput onih da su "mogli da odu u Aušvic da snimaju", "da pozadina slika lijepo proganja"...

"Novosti" pišu i da su se, nezvanično, pojavile informacije da je u ovu kampanju prste umiješala hrvatska zajednica u Australji čiji su članovi predložili ovu lokaciju za snimanje spotova.

U Javnoj ustanovi "Spomen-područje Jasenovac" nisu znali da je sniman reklamni spot. Rekli su da su iznenađeni i da će komentarisati slučaj tek kada budu u potpunosti ispitali o čemu se radi, pišu "Novosti".

Valley Eye Wear profanisiert #Holocaust-Gedenken, wirbt mit Gedenkstätte für kroatisches Vernichtungslager Jasenovac als "one of world war twos most historic and darkest locations" für seine hippen Brillen. Publicity also erwünscht. @valleyeyewear Warum nicht gleich #Auschwitz? pic.twitter.com/KKq7eamBDE