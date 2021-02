Rekordna zapljena kokaina u Evropi, njemački carinici pronašli 16 tona

Njemački carinici pronašli su više od 16 metričkih tona kokaina u kontejnerima koji su u Hamburg stigli iz Paragvaja.

Prema navodima carinske službe u Hamburgu, riječ je o najvećoj količini kokaina koja je ikada zaplijenjena u Evropi u jednoj od najvećih zaplijena u svijetu.

Customs investigators have seized 16 tonnes of cocaine (!!) in the port of Hamburg. It is the biggest cocaine find ever in Germany and Europe. @NDRrecherche @NDRinfo @eckpiedra https://t.co/QOfoLLI4Ty