Reporteri BBC-ja plakali zbog prizora u bolnici u Gazi (VIDEO)

Glavna bolnica u gradu Gazi, Al Shifa, na tački je pucanja. Stotine teško povrijeđenih ljudi ispunjavaju hodnike, a tijela mrtvih leže na hodnicima i ispred bolnice, dok liječnici i sestre rade pod ogromnim pritiskom.

Reporter BBC-ja Arabic Adnan Elbursh i njegov snimatelj donijeli su potresne kadrove iz unutrašnjosti bolnice. U javljanju su otkrili i da su njihove komšije, rođaci i prijatelji među povrijeđenima i ubijenima, prenosi Index.

Reporter: Ovdje su moji prijatelji, moji susjedi…

Elbursh je na početku priloga kazao kako je i sam stanovnik Gaze.

“U bolnici Al Shifa tijela su posvuda. Povrijeđeni vrište za pomoć. Nikada ne možete zaboraviti ove zvukove. Među mrtvima i povrijeđenima moj snimatelj Mahmoud je vidio svog prijatelja Malika. Malik je uspio preživjeti, ali njegova porodica nije”, govori BBC-jev reporter u prilogu. Vidi se i snimatelj koji plače.

Upozoravamo da su prizori u videu uznemirujući.

BBC team reporting from Gaza find dozens of neighbours & friends among the injured & dead in Al-Shifa Hospital. Exceptional reporting - at a huge personal cost - from @adnanelbursh @Rushdibbc & many others in Gaza. pic.twitter.com/eGZkmghQAx