Republikanski senator odustao od predsjedničke trke

VAŠINGTON - A​merički republikanski senator Tim Skot iz Južne Karoline odustao je od predsjedničke trke 2024, javlja "BBC" u ponedjeljak.

Nadao se da će postati prvi Afroamerikanac koji će osigurati republikansku nominaciju.

Rekao je za Fox News: "Mislim da su glasači, koji su najizvanredniji ljudi na planeti, zaista jasni kad mi govore: 'Ne sada, Tim'."

Iako je Tim Skot bio vrlo dobro finansiran, nije uspio ostvariti značajan uticaj u anketama.

Nije podržao ni jednog od preostalih kandidata i isključio je mogućnost takmičenja za potpredsjednika.

Trey Gowdy appeared visibly taken back by Sen. Tim Scott's announcement on his show that he is suspending his campaign. "You have plenty of money. You have the highest approval numbers of any candidate... and you are suspending your presidential campaign?" Gowdy asks. pic.twitter.com/qFXH5vIqMc