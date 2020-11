Rezultati Oksfordove vakcine do kraja godine

LONDON - Rezultati testova vakcine protiv kovida 19 koju razvija Univerzitet Oksford mogli bi da budu dostupni do kraja godine, ali nije poznato da li će ona ući u upotrebu prije kraja 2020, rekao je danas vođa ovog naučnog ispitivanja.

"Optimista sam da možemo da stignemo do te tačke prije kraja ove godine", rekao je Endru Polard komentarišući rezultate testova.

Na pitanje da li će vakcina biti spremna do katoličkog Božića on je odgovorio da za to postoji "mala šansa".

Polard je rekao da se nada da će vakcine protiv kovida 19 biti efikasnije od praga od 50 odsto