Rijad: Slučaj Kašogi se dogodio na saudijskoj teritoriji

RIJAD - Saudijski ministar pravde izjavio je danas da se slučaj novinara Džamala Kašogija, koji je ubijen u konzulatu te zemlje u Istanbulu, dogodio na suverenoj teritoriji Saudijske Arabije.



On je rekao da će se tim slučajem baviti saudijski sudovi kad se okončaju sve procedure, javila je državna agencija SPA.



Saudijska Arabija je sinoć saopštila da je Kašogi ubijen u tuči sa ljudima koje je sreo u konzulatu te zemlje u Istanbulu, čime je Rijad prvi put priznao da taj novinar nije živ, nakon što je dvije nedjelje negirao da je umiješan u njegov nestanak.



"Istraga je još u toku, a uhapšeno je 18 Saudijaca do sada", navodi se u saopštenju saudijskog tužioca i dodaje da su savjetnik Kraljevskog suda Saud el Katani i zamjenik direktora obaveštajne službe Ahmed Asiri smijenjeni, prenosi Rojters.



Istovremeno, turski istražitelji nastoje da utvrde šta se dogodilo s tijelom ubijenog novinara.



Saudijska verzija događaja se umnogome razlikuje od one koju su iznijeli turski zvaničnici, a koji tvrde da je Rijad poslao "odred smrti" da ubije i raskomada Kašogija.