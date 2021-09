Rijeka u Galstonberiju kontaminirana drogom

​LONDON - Rijeka koja protiče kroz mjesto na kojem se održava Festival Galstonberi, najveća muzička manifestacija na otvorenom u svijetu, kontaminirana je drogom poput kokaina i ekstazija zato što korisnici među posjetiocima uriniraju na tlu, saopštili su naučnici.

Istraživači sa Univerziteta Bangor utvrdili su da je koncentracija ekstazija bila povećana četiri puta nizvodno u rijeci Vajtlejk u sedmici kada je Festival Glastonberi održan posljednji put 2019. godine.

Koncentracija kokaina porasla je na nivo koji bi uticao na životni ciklus evropskih jegulja, zaštićene vrste, navode istraživači.

"Kontaminacija nelegalnim drogama usljed javnog uriniranja dešava se na svakom muzičkom festivalu", izjavio je Den Aberg, koji pohađa master studije na Školi za prirodne nauke Univerziteta Bangor.

On je rekao da droga oslobođena tokom Festivala Gastonberi stiže do rijeke zbog male udaljenosti do vode i jer nema dovoljno vremena da se narkotici razlože u zemljištu.