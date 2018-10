Rim pod vodom, plutaju komadi leda

RIM - Nevrijeme praćeno obilnim padavinama i gradom, pogodilo je Italiju, a u pojedinim dijelovima Rima putevi su se zabijeleli kao da je pao snijeg.

Udruženje poljoprivrednika je objavilo da je nevrijeme prošle noći nanijelo višemilionsku štetu.

Nevrijeme praćeno gradom je, kako su ukazali, vremenska nepogoda od koje se najviše strahuje u ovo doba godine jer može da za samo nekoliko minuta uništi cjelokupnu godišnju ljetinu, prenijela je agencija Ansa.

U Beneventu i Peskari škole su danas zatvorene zbog obilnih padavina.

Vatrogasci u Palermu su cijelu noć uklanjali polomljena stabla.

U Rimu su ulice pod vodom, a na površini plutaju komadi leda.

Voda je u pojedinim dijelovima grada dostizala visinu do jednog metra, a najmanje šest stanica metroa je zatvoreno, navodi BBC.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q